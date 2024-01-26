調查揭市民不清楚垃圾徵費細節　葛珮帆：應加強宣傳

都市固體廢物收費將分階段實施，市民必須購買指定尺寸的膠袋及收費標籤來包裝垃圾，方可進行合法棄置。有政黨進行問卷調查，以電話問卷訪問了840人，以了解市民對都市固體廢物收費的疑慮，結果發現不少市民知道要做垃圾徵費，但卻不知怎樣做普遍市民對收費模式、罰款等細節仍有不少疑問，再加上政府官員在一些解答上較為離地，未必能切實回應市民及持份者的需要。議員葛珮帆認為當局應加強垃圾徵費的宣傳教育，亦建議政府應邀請不同類型物業，包括公屋、私人屋苑、三無大廈等參與先行先試計劃，讓試行計劃範圍更廣，另外亦需加強宣傳力度，例如盡快培訓更龐大的政策宣傳隊伍，以加強官員落區解說的效率，亦須制定一套統一的回應口徑，避免出現各說各話情況。

另外，綠在區區外不時出現堆積而成的垃圾山，反映政府的回收教育有一定成效，可惜回收配套設施上未能跟上需求，同時市民對回收設施的服務安排亦不太清楚。葛珮帆建議應加強對「綠在區區」的支援，包括向它們增撥資源，協助它們延長服務時間和在假期中開放，並需檢視和優化「綠在區區」的營運模式，以便增加「綠在區區」的覆蓋面和更好地運用資源。

葛珮帆續指政府應增加更多公眾智能廚餘收集點，可考慮在政府建築物，如體育館、社區中心、政府大樓等增設上述設備，同時考慮放寬「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」，讓家庭戶數少於1,000戶的私人屋苑都可以參與計劃。她期望當局能在8月1日垃圾徵費計劃實施前完成在公屋邨設置廚餘收集機，讓公屋居民可將廚餘妥善處置，減少開支。