警員執勤遺失無人機　警方搜尋暫無發現

一名隸屬西九龍總區小型無人機隊的警務人員昨日(25日)下午在長沙灣分區內執行飛行任務期間，遺失一部小型無人機。該部小型無人機內並沒有儲存任何片段或個人資料。警方在接獲報告後已立即展開調查，並在可能遺失有關物品的地點進行搜尋，但暫未有發現。案件列作「遺失政府財物」，由西九龍總區小型無人機隊跟進調查。

警員遺失通訊裝備、委任證或記事冊等事件不時發生。去年12月29日，一名隸屬沙田分區軍裝巡邏小隊的男警，在執勤期間發現遺失一本「警察記事冊」，該記事冊內記載了有關人員執勤期間的紀錄，當中或涉及個人資料。11月28日，一名隸屬元朗警區的男警務人員，在元朗區執勤期間，遺失一部警察平板電腦。9月20日，一名隸屬油麻地分區軍裝巡邏小隊的警務人員，在油麻地分區內執勤期間，遺失一部隨身攝錄機。

8月18日傍晚，一名隸屬水警南分區的警務人員，於荃灣荃榮街一遊樂場遺失其警察委任證。7月27日，一名隸屬中區警區軍裝部的男警務人員報案，指他同日在區內意外遺失一部警察手機。7月19日，一名隸屬沙田分區軍裝部警務人員，在沙田坳背灣坑執勤期間，遺失一部第四代通訊機。