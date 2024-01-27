活動冷門受眾少　死撐提升國際形象

港府列出今年上半年的盛事清單，展示了已舉辦及即將舉辦的87項活動，不過部分活動明顯層次低、受眾較少，甚至內容特殊，惹來濫竽充數之嫌。較為特別的「盛事」，包括亞洲殯儀及墓園博覽暨會議、香港奢侈品包裝展、香港國際文具及學習用品展等等；亦有部分活動是過往多年已有舉辦，例如香港花卉展覽2024、香港貿發局香港國際珠寶展，以及包山嘉年華等，難以談得上是令人驚喜、趨之若鶩的新穎盛事。

根據政府提供的香港盛事年表，截至昨日為止，年表上羅列了不少已經舉辦的活動，包括香港跨年倒數、2024香港龍獅節、香港貿發局香港嬰兒用品展、香港貿發局香港玩具展和渣打香港馬拉松2024等，共有10項為已經舉辦完畢或正在舉辦的活動。

而即將及今日起要舉行的活動，則有77項。其中部分明顯屬參加對象較少的活動，例如亞洲醫療健康高峰論壇、亞洲授權業會議等，另外也有部分屬較為地區性的活動，例如鴨脷洲洪聖傳統文化節。

對於部分活動或未能帶來巨大的經濟效益，政府表示舉辦活動時不應只看經濟效益，其所帶來的無形效益也十分龐大，認為有助提升香港的國際形象。