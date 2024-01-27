高才通無強制申請人來港搵工惹議　勞福局正調查工作及生活情況

香港勞動力短缺，港府相繼推出多項人才入境計劃，當中包括吸納高收入、高學歷的「高端人才通行證計劃」，不過，申請人是否在港找工作或創業均無從得知，坊間擔心申請人獲批後到港只為當跳板。勞工及福利局局長孫玉菡今早(27日)在電台節目表示，至今收到約6.5萬宗申請，目前批出5.1萬份「高才通」申請。當局正進行問卷調查，了解申請人來港後的工作及生活狀況，以及他們為本港帶來的額外經濟貢獻，未來將向公眾交代結果。

孫玉菡表示，高才通申請人當中9成多來自內地，當中4成在海外大學畢業，其餘則是內地名牌大學畢業。當局容許人才先來港才找工作，很多人會帶特殊工作來港、創造新工種或開設公司。申請人以高學歷及高薪酬為主，部分年薪逾250萬港元。不過，人才來港不一定從事原有工種，來港創業者資金往來需跟從國家要求。當局希望留住人才貢獻香港，故會想辦法支援，包括子女升學及學廣東話等問題。

另外，當局去年9月放寬26項工種輸入勞工，孫玉菡表示，接受申請以來收到2,700宗申請，涉及2.9萬人，當中2.4萬屬新增工種，最多是飲食業，當局已批出600人來港，並重申會謹慎處理，故計劃初期的進度會相對較慢。