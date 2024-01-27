冀垃圾徵費「專款專用」推動回收業　針對三無大廈設大型垃圾桶

垃圾徵費延遲至8月才全面實施，但指定垃圾袋昨日(26日)已在部分商戶率先發售。環境及生態局局長謝展寰今早(27日)在電台節目表示，早前網上有影片稱指定垃圾袋容易破損，推售指定垃圾袋後，有實物參照市民可放心使用，亦較易明白計劃內容。謝亦承認以往宣傳工作做得不足夠，期望透過實地示範，如政府建築物先行先試，過程中再做演練，讓市民了解處理不同情景，若發現問題就會修改。政府正製作指引，圖文並茂幫助市民學習分類回收。

謝展寰又提到，垃圾收費原意是推動綠色減廢文化，不少地區已實施有關政策，惟本港這方面較落後，要追上差距。隨着垃圾徵費落實「專款專用」，可推動回收業發展。「綠在區區」投入運作後，可吸引年輕人參與回收，期望長遠建立下游產業，並為回收業提供職位，帶來就業機會。

對於沒有法團和物管公司三無大廈，謝展寰指將會在臨近大廈的位置設大型垃圾桶，「綠展隊」將到三無或單幢大廈，設立流動回收點，派發指定垃圾袋及教導住戶。垃圾徵費實施6個月適應期內，市民不會因未有使用指定垃圾袋被檢控。安老業界方面，謝展寰指出領取生果金及長生津的合資格人士，每月會獲額外10元的垃圾收費津貼，安老業界如有困難，政府亦會視乎實際情況提供協助。