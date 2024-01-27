工會倡派繽紛扣減消費券上限$2000　向輸入外勞僱主徵稅

鑑於本地消費市道疲弱、旅遊業旺丁不旺財、樓市下滑但青年人仍難以置業，有工會向政府建議派發上限2,000港元「繽紛扣減消費券」；針對旅遊業的兩年計劃，向訪港旅客派發每年50萬張面值1,000港元的「酒店住宿優惠券」，以及消費達一定金額後可換取的「消費優惠券」。另外，又主張為39歲以下青年提供首置住宅物業印花稅，協助購買樓價上限不高於600萬港元的物業。

身兼勞聯主席的議員林振昇指本港各項經濟活動自去年初起持續復甦，但步伐仍較預期緩慢。工會昨向政府提交財政預算案建議書，冀政府能詳加考慮。為配合政府推出「日夜都繽紛」主題活動，林建議向本地居民派發2,000港元「繽紛扣減消費券」，只要在本地任何場所進行實體消費，即可獲50%消費額扣減上限為 2,000港元，推動本地消費氣氛。

為吸引更多海外和高消費旅客來港，該工會建議向經空路來港的旅客，以抽獎方式發放面值1,000港元的「酒店住宿優惠券」，每年派發50萬張；以及向旅客發放「消費優惠券」，旅客只要留港期間累計消費達5,000港元以上，即可以先到先得方式換取500港元消費優惠券，同樣是每年派發50萬張。兩項針對遊客的優惠均為期兩年。

青年置業難業，林建議豁免39歲或以下青年首置住宅物業印花稅，樓價上限為不高於600萬港元，且 一生只能獲此稅務豁免一次。對於全面撤辣，他持開放態度，但認為物業市場認區分為豪宅和實用房，後者不應用來炒賣，而工會的主張是希望能幫助有需要的青年人上車。

在促進跨區就業方面，林建議降低「公共交通費用補貼計劃」的門檻至200港元。他又主張為員工提供在家辦公或靈活上班時間的企業，每員工計可獲5000港元津貼，並以10萬港元為上限，方便照顧小朋友的婦女重投職場。

勞工界議員周小松建議增加侍產假至7天並可支全薪，並由政府補貼僱主支付額外的薪酬開支的50%，以每名僱員6,000港元為上限，又主張研究立法增設有薪育兒假制度，,讓養育3歲以下子女的父母各自可享至少1天全薪育兒假。

有見本港將輸入大量勞工，他建議增設累進式的「促進本地就業徵款」，向經補充勞工優化計劃或行業輸入勞工計劃聘請外勞的僱主徵收額外款項，用以補貼各項鼓勵本地勞工就業措施。徵費率按外勞佔該企業工作人口比例分級收取，外勞比例愈高則徵費率愈高，最低級別 為每月100元、最高級別為每月300元，預計每年可為政府帶來數千萬港元收入。