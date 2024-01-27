參與2019年科學館集結　8男女囚7至13個月　1人判入勞教中心

2019年理大發生衝突，期間有市民前往尖沙咀科學館一帶集結，其中9人被控非法集結罪，兩男認罪，餘下7人不認罪受審，經審訊後均被裁定罪成。區院暫委法官黃士翔今（27日）判處其中8人監禁7至13個月，另一較年輕被告則判處進入勞教中心。黃官指本案有其嚴重之處，且屬理大暴動的一環，示威者衝擊執法人員防線是為進入理大支援示威者，可引致更嚴重後果，對公眾秩序構成重大威脅。

不認罪的7名被告，包括王晉彥、鄭康成、賴恒基、趙穎琪、葉佩珊、羅芷君及王伊婷（23至31歲）。他們同被控於2019年11月18日，在尖沙咀科學館廣場一帶非法集結。王伊婷另被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，即管有一個能發出激光的裝置。法官早前已裁定7人面對的所有控罪均罪成，7人最終被判囚9至13個月。同案兩名均為學生的被告鄧朗言（19歲）及吳鎮鋒（23歲），則承認非法集結罪，因鄧較年輕獲判入勞教中心，吳則被判囚7個月。

法官指本案背景涉及理大暴動，並牽動全港，使尖東一帶陷入多天混亂。辯方指本案集結人士只有約百多人，且暴力程度不高，但法官指案發地點為商業區、眾示威者被搜出多種不同裝備，事件亦於早上發生，認為是有人號召不安排。法官指示威者衝擊執法人員防線是為進入理大，且以粗言辱罵人員，可見暴力程度不低。有關不認罪7人，因王晉彥及王伊婷被搜出管有打火機燃料及雷射筆故判囚13個月；葉佩珊則因個人健康問題獲減刑至判囚9個月，其餘4人則判囚10個月。案情指，當日大批示威者在現場集結，與執法人員對峙。之後執法部門驅散，在科學館廣場一帶拘捕眾被告，並在王的身上搜出一支雷射筆。

案件編號：DCCC 856/2020