破西貢村屋毒倉拘3男女　檢新興「太空油」等520萬元毒品

執法部門根據情報分析及深入調查，相信有販毒集團利用偏遠村屋，租用單位作儲存倉庫暫存毒品，以待分批出售。人員於周四(25日)展開行動，在西貢滘西新村一村屋外截停一名本地男子，並在其手持紙箱內，搜出5公斤真空包裝的大麻花。人員將男子押返村屋寓所調查，並再搜出另外5公斤大麻花、46,000粒共重23公斤搖頭丸，以及327克第一部毒藥「依托咪酯」，案中毒品總值約520萬港元。

人員以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名男子，以及村屋內的男子女友及母親，3人年齡介乎21至47歲。被捕男子將被落案起訴有關罪名，案件將於周一(29日)在觀塘裁判法院提堂，另外兩名女子則將獲保釋候查。

執法人員指，案中檢獲的「依托咪酯」俗稱「太空油」，過往較常在電子煙彈內檢驗得出，今次檢獲的粉狀成品較為罕見。「依托咪酯」屬第一部毒藥，具麻醉、鎮靜等醫療用途，需由醫護人員透過靜脈注射，一旦吸食過量會產生顫抖、頭暈、站立不穩、東歪西倒、出現幻覺及脾氣暴躁等副作用，影響吸食者思維及情緒，並對大腦造成不可逆的傷害，更可能出現呼吸暫停及支氣管痙攣等情況。