尖沙咀海員之家疑借用鋼筋　屋宇署下月抽樣測試

尖沙咀海員之家酒店重建項目疑「借用」葵涌iCITY工廈項目地盤的鋼筋，引起社會關注。屋宇署今日（27日）回覆本報查詢時表示，正與項目註冊結構工程師商議，計劃隨機開鑿海員之家項目，並抽取鋼筋樣本進行測試，以確保抽樣測試的建議符合相關建造標準及在安全情況下進行，預計審議工作將於下月下旬完成。

屋宇署表示，去年11月已就葵涌iCITY工廈項目發出佔用許可證（即入伙紙）前，已按既定程序完成審閱相關證明文件，包括鋼筋物料及測試報告，以確保竣工的建築工程符合《條例》及其附屬規例的相關規定；署方亦已複檢打磚坪街項目的相關鋼筋文件及測試報告，未有發現明顯欠妥情況。

屋宇署稱仍正就事件進行調查。若調查過程中發現有人或承建商違反《條例》的規定，包括給予本署的任何證明書、報告或文件內就重要事實作出失實陳述，定必嚴肅跟進，考慮對相關人士及承建商提出檢控及／或紀律處分。如有需要，署方亦會將個案轉介予其他執法部門跟進調查及採取適當行動。

海員之家項目繼去年3月發生4級大火後，近期被爆大廈部分樓層的鋼筋有問題，當時屋宇署證實，海員之家其中10層樓的鋼筋及部分文件出現問題，有可能是使用了葵涌iCITY工廈項目的部分鋼筋。