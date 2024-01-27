首階段走塑殺埋身　議員反映市民無所適從　警告政府勿重蹈覆轍

雖然政府把原定4月1日推行垃圾徵費的措施押後至8月1日，但4月22日起便會實施第一階段走塑，禁止出售發泡膠盒、膠刀义、膠棉花棒和膠牙線棒等，有議員近日收到不少市民的意見，反映走塑措施來得急促，像垃圾徵費一樣令人無所適從及有像從天而降之感，該議員指政府對許多問題尚末澄清，警告政府要吸取教訓、勿重蹈覆轍，必需做好解說工作。

立法會在去年10月中旬通《2023年產品環保責任（修訂）條例草案》，在今年4月22日起實施首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品，包括禁止食肆提供或銷售9類即棄塑膠餐具。另外，棉花棒、膠牙籤、雨傘袋等即棄塑膠產品亦禁止銷售及供應。

議員江玉歡今日在社交平台貼文，除收到市民反映上述情況外，又指雖然有關法例在去年已通過，但市民大眾是近日才獲知，宣傳教育極之不足，加上市民認為用慣的膠牙線棒和棉花棒非常重要，市面亦缺乏替代品可供選擇，反問怎能匆匆實行？又問及政府有否部署，了解市民是否能容易買到質量與價錢相若的替代品？她指近日亦有市民問若在海外旅遊時購買或在網上購買該等物品自用，會否觸犯法例？政府當局至今還未澄清。

在食肆方面，她指有小食店透露新例影響成本，擔心一窩蜂搶購紙類外賣餐具會令成本上升，質疑官員少買外賣，不理解他們的難處。

江指要令令政策落地，不單止是市民，亦要令各行業各階層明白及接受。她認為政府必需做仔細宣傳推廣，解釋政策及背後原因，不是「話行就行」。她續稱，垃圾徵費及走塑這兩個政策和法例，亦是對官員在立法前便要做好諮詢的一大教訓，現在不少法例到立會首讀前鮮有廣泛諮詢，而實際上，愈影響民生的法例，愈要在立法前透過各渠道廣泛諮詢，集思廣益。