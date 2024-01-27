政府擬上半年修訂密閉空間實務守則　向地盤發逾200張告票

西九龍柯士甸道的「圓方」冷氣系統海水冷卻喉管更換工程，去年10月發生奪命工業意外，兩人死亡。工程界指有關意外罕見，勞工及福利局局長孫玉菡今日(27日)出席一個活動時透露，正在諮詢業界，期望今年上半年推出修訂密閉空間實務守則，避免類似事故再發生。其中一樣考慮措施是在出入口安裝攝錄機，方便確認工人有無進入密閉地方工作。

孫玉菡透露，針對地盤安全，勞工處特遣小隊近期突擊巡查了200多個地盤，已發出200幾張告票及400幾張停工通知書或改善通知書，期望再度提醒業界要注意工業安全。

據了解，勞工處修訂守則的方向包括要求在密閉空間出入口拍片、提供危險評估範本，並要求為工人提供動態感應警報器，以及記錄工人進出時間，惟未觸及密閉空間工作必須上報。

議員顏汶羽認為，在地盤出入口安裝攝錄機，除有助確認工人有否進入密閉地方工作外，倘若不幸再次發生相關工業意外時，亦有助在事後檢視到底那一方出現失誤，以便釐清各持份者責任，甚或所拍攝的片段，更可作為證據於日後檢控之用。

不過，勞資雙方理應先確保員工在密閉空間工作時得到適切的工業保障，顏建議當局應好好利用其他智慧工具系統，全天候監察工人的工地活動及職安健，舉例除安裝攝錄機外，亦可引入「智慧頭盔」，即在頭盔加入追蹤器等訊號，假若員工在密閉空間內靜止太耐，抑或工作時稍有不慎出現意外，亦有助僱主能夠快速定位，方便前往拯救。