5個學生1個有尋短念頭　教育局倡從缺勤及功課識別行為

教育局聯同多個部門共同舉辦校園危機處理工作坊， 專家與逾百位來自大學、中學及小學的校長、教職員、社工和大專生，就如何及早識別和支援有高風險的學生進行研討及危機演習。教育局高級專責教育主任陳惠敏表示，學童自殺或出現自殺念頭的情況令人關注，她引述2019至2022年香港青少年精神健康流行病學研究，每5名學生就有1人有自殺念頭，而每20人則有1人計劃自殺，每66名學童更有1人企圖自殺。

陳惠敏建議校方及家長應透過學童缺勤記錄及功課內的訊息等，觀察他們的日常行為轉變，盡早識別面對壓力的學生作出跟進。她又指，研究表示如果家庭與學校聯繫感可以提升，是一個非常強的保護因素，而校內的聯繫感就是學生覺得受重視、受尊重、有人看見及獲得認同。

執法部門指出，雖然「學童自殺一宗都嫌多」，從數字而言每年10萬名學童中只是少於4宗自殺個案，但反而不少學生有抑鬱及睡眠問題，長期影響健康。當局續指，期望透過工作坊讓校長、老師及家長，學習如何處理校園危機，及早識別和支援有需要的學生，未來將繼續與中學合作，舉辦訓練活動，讓高年級學生及領袖生學習應付突發事故，提升抗逆能力，建立健康校園。

中大醫學院精神科學系名譽臨床教授熊思方表示，自殺個案中有七至八成人有精神健康問題，約一半有抑鬱，三分一以上有行為問題，三分一有濫用藥物及酒精問題，亦有10%看不到問題，他指出有部分想輕生的人有完美主義問題，「取不到100分，99分都很失望。」