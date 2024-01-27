1500本地及海外生競逐逾百萬元種子基金　隊伍較前升近50%

香港要成為創科中心，提升科研技術及吸引人才不可或缺。香港科技園公司與10間院校合辦的Hong Kong Techathon+ 2024，近1,500名本地及非本地學生組成近250團隊參與，同場競逐逾百萬港元種子基金及孵化支援。

HK Techathon+ 2024規模及參與人數均創下歷屆之冠，更首設非本地組別，吸引來自美國、馬來西亞、台灣、澳門、泰國和新加坡的院校創科團隊來港參加，較往年上升接近50%。

創新科技及工業局局長孫東日前出席活動的開幕禮，指科技園公司首次引入非本地合作夥伴，與來自10多個海外知名機構攜手，帶來70多名海外學生及參加者，讓HK Techathon+ 2024成為一個世界級的活動。政府透過創新及科技基金為初創提供一系列的資金和支援，加上於去年10月推出的100億港元RAISe+計劃，旨在加速推動「從一到N」的科研成果轉化。

他續說：「作為通往中國內地和亞洲的最佳跳板，香港擁有培育創新理念的一切所需，也是把業務拓展至中國內地和亞洲市場的理想平台，。讓我們與一眾年輕人一起打造香港成為更具活力的國際創科中心。」

香港科技園公司首席企業發展總監姚慶良致詞時表示，今年活動規模及參與人數均是歷屆之冠，共有近1,500名來自海內外的學生參與，令這次活動成為國際創新舞台。他強調致力打造蓬勃的創科生態圈，並提供全面的創業服務及支援，包括屢獲殊榮的創科培育計劃及Techathon等旗艦活動，以成就更多年輕創科人才把創新意念實現為初創企業，期望各參加者享受一系列的工作坊及交流活動，以擴大人脈並激發更多合作機會。