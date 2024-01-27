袁國勇料1至3月流感病例增　促市民打流感針

冬季流感高峰期持續，香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日（27日）出席一個公開活動時表示，預計1至3月的流感病例或會增加許多，當中又以甲型流感為多，呼籲長者兒童等應盡快接種流感疫苗。香港中文大學呼吸系統學講座教授許樹昌則表示，估計下一次再有病毒大流行時，或會與冠狀病毒、流感變化等有關，建議全球各地應在研究和藥物投放更多資源，各地實驗室亦應多交換資料。

袁國勇表示，隨着疫後復常，雖然季節性流感每年都會發生，但因應新冠病毒過去3年的大流行，佩戴口罩等措施令市民對流感病毒的接觸減少，人體內血清亦對流感病毒的中和抗體降低許多。市民免疫力開始減弱，預料今年1至3月的流感病例或會增加不少。他呼籲長者、幼兒和長期病患等，需盡快接種季節性流感疫苗及新冠疫苗，以減低因流感及新冠病毒引起併發症的機會。袁又指，冬季爆發較大型的季節性流感無可避免，提醒市民大眾應注意衞生，在人多地方時盡量佩戴口罩。

對於新冠疫情復常後的情況，許樹昌則表示，多數傳染病專家估計，下一次再出現病毒大流行有幾個可能性，或會與冠狀病毒有關，亦可能與流感變化、禽流感引起的變種病毒、由蚊引起的傳染病或「X」病毒。他指出，若要預防下一個病毒大流行，世界各地都應在研究和藥物投放更多資源，各地實驗室多交換資料，若有新病毒品種出現時，要將基因排序上載至世界衞生組織地區政府亦要強化醫療系統和實驗室設備，醫院需有足夠的負氣壓病房，即使有新出現的高度傳染性疾病，也可應付隔籬治療。