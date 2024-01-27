中電公布青衣兩宗停電事故調查報告　各涉電纜故障

中華電力有限公司（中華電力）向機電工程署提交今年元旦日(1月1日)青衣牙鷹洲街變電站電壓驟降事故的調查報告。經深入調查和獨立第三方的電機工程專家審視，該公司確認牙鷹洲事件與1月7日青衣長安邨安湄樓事故屬獨立事件，且發生於兩個不同電壓的供電系統。中電就事件再次向受影響的市民衷心致歉。事後已完成巡查青衣區內的供電設備，並正檢查其他地區的同類型電纜終端及電纜接頭。

中電的調查報告指，1月1日牙鷹洲街變電站事故中，變電站內一個十三萬二千伏特的電纜終端發生故障，自動保護系統即時隔離故障部份，期間出現短暫電壓驟降，電力供應沒有中斷。事後調查發現，電纜終端內部物料的絕緣功能失效，導致短路發生故障。

至於1月7日安湄樓的電力事故，由於安湄樓其中一間客戶變電站的一個一萬一千伏特電纜接頭發生故障，影響該大廈近一半客戶（388個客戶）的電力供應。經詳細調查後，發現該電纜接頭的防水功能失效，令濕氣進入電纜接頭內部引致故障。中華電力已於同日完成更換故障的電纜接頭。

中電又稱，除會參照國際標準和業界最佳做法進行維修保養，還會聯同獨立業界顧問進一步檢討供電系統的維修保養安排。該公司會從事故中汲取經驗，採取切實可行的方案，將發生電力事故的機會減到最低。