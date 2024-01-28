「綠在區區」去年接獲334宗投訴　「綠在大埔墟」慘變垃圾墟

年近歲晚，又是大掃除時候，環境保護署轄下回收站「綠在區區」門外垃圾堆處處。環保署去年接獲334宗相關投訴，當中涉及回收站外有回收物堆積，其中「綠在大埔墟」更淪為「垃圾墟」。本報接獲讀者投訴指，多次在周末期間於「綠在大埔墟」 門外，看見有大量回收品堆積，他曾兩次致電環保署反映，惟事件並未得到解決，回收站門外仍不時堆放回收品，直斥：「離晒譜」。環保署回應時指，已警告營運者要及時清理，並會再派人做不定時突擊巡查。

目前「綠在區區」在全港18區設有11間「回收環保站」，環保署回覆本報查詢時指，去年共接獲334宗與「綠在區區」有關的投訴，內容包括回收站門外及行人路上有回收物堆積、「綠在區區」的營運及職員態度、「綠在區區」設施不足、《綠綠賞（電子）積分計劃》及禮品換領事宜等。環保署去年曾向「綠在區區」營辦團體發出共8次警告，3宗與大量回收物堆放在店外有關，3宗關於「綠在區區」日常營運及職員態度未符合要求，另外2宗分別是營辦團體在未經環保署同意的地點營運「回收流動點」及沒有將回收物運送到環保署認可的下游回收商。

事實上，「綠在區區」回收站的擾民情況並不罕見，例如上月聖誕節假期，回收站休業，結果部分回收站如「綠在紅磡」門外回收物品堆積如山，一度引起社會關注。近日本報亦接獲讀者投訴指，自上月起多次在周末期間於「綠在大埔墟」 門外，看見有大量回收品堆積。讀者鐄先生表示，本月13日在大埔廣福道附近食午飯，飯後約下午1時，回公司途經「綠在大埔墟」 便發現門外堆滿回收物，坦言：「擺晒門口，係製造垃圾，唔係回收……食完飯見到就想嘔。」

他憶述，類似情況並非首次發生，自上月開始曾至少6次於周末期間在「綠在大埔墟」 門外，看見有大量回收品堆積。他上月曾就事件兩次致電環保署反映，並按職員指示留下聯絡電話。後來有自稱「綠綠賞」的職員回電，惟態度甚為「敷衍」，只稱會改善情況，希望給予時間處理。然而，「綠在大埔墟」 門外仍不時堆放回收品，尤以星期六、日及連假情況更嚴重，直斥︰「真真擾民，呢頭叫人環保，政府部門又做得唔好，離晒譜」。他補充，門外堆放雜物的時間多為中午，而綠在大埔墟內未有開燈，裏面亦無任何職員。

根據合約要求，「綠在區區」的「回收便利點」於開放時間內，即星期一至日上午9時至下午7時（聖誕及農曆新年假期除外），營辦團體必須安排至少2名員工在店內當值。本報就事件向環保署查詢，署方回覆時指，正查看去年12月期間所有周末及連假期間「綠在大埔墟」的閉路電視紀錄，若發現營辦團體違反合約要求，署方會扣減其營運費作為懲處。署方補充，營辦團體負責人會按日照情況調校店外圍的射燈，例如中午時分會關上射燈，以節約及善用能源。

環保署又指，根據本報讀者提供的照片，已警告「綠在大埔墟」的營辦團體必須即時執行改善措施，確保同樣情況不會再次出現；同時亦敦促營辦團體加強與下游回收商的溝通，加強員工培訓及改善運作安排，避免大量回收物堆放在店外及縮短搬運回收物的時間，以期減低運送回收物時對附近環境及其他道路使用者造成滋擾。署方會繼續密切監察「綠在區區」營辦團體的日常營運情況，包括不時安排人員進行突擊巡查，以進一步改善服務質素。