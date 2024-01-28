力推盛事活動圖挽救經濟　政府稱項目不包括演唱會

政府為挽救一潭死水的香港經濟，力推被批屬虛火的「夜繽紛」活動，繼而大張旗鼓公布今年上半年將舉行逾80項大型盛事作經濟「救生水泡」，會成立跨部門盛事統籌協調組。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日(28日)在電台節目表示，今年上半年舉辦的盛事，不包括屬商業運作模式的演唱會，不過，政府會盡量接觸歌星，協助推動，讓主辦方更易在港舉辦演唱會。他指出，政府花費的每一筆錢都要對香港整體有大利益，應否「貼錢」吸引國際歌星來港舉行演唱會需要很小心。同時認為，本地歌星亦很國際化，可吸引旅客來港。又指政府現時所做的項目，都希望長遠能落戶香港。

至於將舉辦的活動，包括有節日慶典活動及行業內的大型項目，部分是私人形式舉辦，期望讓透過舉辦多元化盛事吸引遊客，創造就業機會，另一方面亦可推動體育發展，證明香港有能力舉辦大型賽事。

他稱，文體旅局的角色是推廣活動及提供支援，包括場地安排及贊助等，下周球王美斯領軍的國際邁亞密訪港，當局正與球隊商量，希望在美斯留港期間舉辦更多活動，而不單只是一場球賽，同時檢視如何宣傳香港的文化特色，展現「漂亮香港」。