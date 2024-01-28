搗新界3個毒品儲存點　拘5男女檢約3800萬元貨

執法部門於上周五(26日)展開反毒品行動，分別在屯門掃管笏、元朗八鄉及打鼓嶺，搗破3個毒品儲存點，一共以涉嫌「販運危險藥物」拘捕3男2女(33至55歲)。行動中，人員一共檢獲73.5公斤各類型毒品，包括大麻、海洛英及可卡因等，市值共3,800萬港元。其中一個毒倉位於屯門掃管笏一私人屋苑單位，人員在現場檢獲15磚共重15公斤的可卡因，市值約1,500萬港元，33歲男租戶當場被捕，他報稱任職運輸工人。

另一邊廂，人員亦鎖定元朗八鄉一個逾2,000呎的偏僻倉庫，相信販毒集團利用倉庫由外地引入大量不同毒品，並在倉內進行分銷。經搜查後，執法部門在倉庫一批共180包狗糧內，檢獲約42公斤懷疑大麻，並在另一批共1,300盒藍莓汁內再檢獲6公斤可卡因。該倉庫報稱任職裝修工人的35歲租客當場被捕，並被押返其於打鼓嶺寓所搜查，人員在其家中再搜出約10.5公斤海洛英，單位內另外1男2女(34至55歲)亦被拘捕。

經調查後，人員相信有關毒品案件涉及黑幫操控，販毒集團利用新落成私人屋苑存放毒品，藉嚴密保安逃避追查，兩名在屯門及八鄉被捕的男子已被暫控有關罪名，案件將於明晨(29日)在屯門裁判法院提堂，而於打鼓嶺被捕的一男兩女則已獲保釋候查，執法部門將繼續追查案件，不排除有更多人被捕，呼籲市民多加留意租客或鄰居背景，如發現有人收藏可疑物品，或經常有可疑人出入相鄰單位，應盡早向執法部門舉報。