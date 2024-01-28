兼善里逾9成業主接受收購建議　市建局提供樓換樓兼助安老院搬遷

市建局去年4月向深水埗兼善里／福華街發展項目(兼善里項目)業主發出收購建議，截至本月初，830多個業權已有逾9成接受收購建議。市建局行政總監韋志成今日(28日)發表網誌，稱市建局團隊為業主、商戶及租戶提供不同支援，包括為「樓換樓」單位業主翻新單位，為基層家庭提供執屋服務，亦協助一家安老院舍搬遷。

兼善里項目規模龐大，內共有21幢樓宇，涉及90個街號，樓齡超過60年。830多個業權中，接近4成為自住物業業主、逾半為出租住宅業主；不少單位被改建為劏房，令需要安置和搬遷的住宅租戶逾1,200個，商戶亦多達百多間。市建局團隊主動提供適切支援服務，在自住業主方面，為選擇了啟德煥然壹居「樓換樓」單位的業主免費翻新單位；亦為編配到公屋單位的獨居、「雙老」或體弱的長者租戶度身設計新居，配置合適的家具和長者友善設施，讓他們居家安老。團隊將夥拍地區組織，為項目內有需要的基層和低收入家庭提供執屋服務。

至於商戶，市建局亦盡力提供適切的支援，項目內的一間安老院舍更是市建局首次處理的商業營運類別，市建局與社區夥伴合作，為這所安老院舍引入智齡科技並透過義工探訪和藝術活動，照顧30名院友的健康和情緒需要。在安老院舍將院友調遷至其他院舍前，韋志成亦與團隊一同前往探望並送上福袋。為協助營運者及院友適應新環境，在未來9個月團隊會繼續透過「健齡樂聚」長者活動為院舍提供所需的支援服務。

在現金補償以外，市建局團隊亦為合資格的自住業主提供「樓換樓」的選項，業主可選擇原址興建的新發展項目內的「樓換樓」單位，或啟德煥然壹居項目內的「樓換樓」現樓單位。在已接受收購方案的合資格業主中，兩名業主選擇以煥然壹居的「樓換樓」現樓單位作為未來的新居，其中劉小姐認為屋苑毗鄰港鐵啟德站，交通便利，加上啟德發展區周邊社區配套設施完善，她指完全沒料到市建局會主動幫業主更換全屋的地板、木門，團隊為業主設想的舉動，為她節省不少裝修費用和時間。