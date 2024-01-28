專組統籌協調盛事　政府指會在不同環節拆牆鬆綁

政府早前承認部分盛事集中在某一時期舉行，令經濟收益收窄，遂成立跨部門盛事統籌協調組處理。財金官員指目的是確保盛事得到充分的支援和增值，政府會加強內部協調，建立更有效的機制，確保活動順利完備舉行，也會在不同的環節適當拆牆鬆綁，以期把盛事的經濟和社會效益發揮至最大。

財金官員今日(28日)在網誌中指出，在統籌及協調盛事的過程中，會不斷提升產品和服務質素，讓旅客和市民有好的「盛事體驗」。從提升人力、設施等各個環節的容量，到做好宣傳、市場推廣和服務，都是政府跟業界需要共同加把勁努力的方向。

政府日前公布在今年上半年，本港將有超過80項大型盛事舉行，涵蓋文化藝術、體育、經濟金融及貿易展覽等。財金官員指這些大型國際活動或會議，充分發揮香港背靠祖國、聯通世界的特點和優勢，也擔當着「超級聯繫人」的角色和功能，透過一連串不同主題和特色的國際會議，進一步加強本地業界跟內地及國際夥伴的交流及互動，也透過積極「請客來」，讓與會者能親身感受香港的獨特魅力和文化氣息，不斷擴大香港的朋友圈。

財金官員指無論是創科或金融盛事，又或是節日慶典或體育盛事，最重要是凝聚社會力量及全民參與的氛圍，而旅遊、酒店、商場、零售及飲食等不同業界響應參與，將會更好帶熱氣氛以至消費情緒，帶動商機。

該官員又以上周日舉行的香港馬拉松及一年一度的「亞洲金融論壇」為例，指這兩場只是本港一連串盛事活動的其中一環，政府將加強協調盛事活動，全方位推動更多不同主題和形式的盛事活動在港舉行，希望能為訪港旅客和市民帶來更多不同類型的活動選擇和更多新體驗。