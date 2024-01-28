北環綫項目即將動工　造成濕地損失　環諮會表示「無意見」

港鐵北環線項目工程預計明年動工，港鐵就該工程向環保署提交的環評報告顯示，北環線施工階段會造成將近3公頃的濕地損失，預計只補償1公頃濕地，當中的一半更原本是乾地，令環保團體關注。工程項目環評完成公眾查閲後，會交予環境諮詢委員會審議，而據環諮會回應傳媒查詢表示，環諮會大會已經通知環保署該會對該項目無意見。

環諮會前委員、濕地保育協會主席文志森接受傳媒訪問時表示，環諮會應該就港鐵北環線開會討論，並表示港鐵方面亦要派代表與會，詳細交代濕地補償計劃詳情。他稱在以往的濕地補償計劃中，有機會要求項目建議者先進行保育再進行發展。即在項目動工前就先進行並完成補償濕地計劃，在會議期間亦可詳細審視補償濕地的設計。文志森又稱，未來在北部都會區項目計劃中會新起多條鐵路，望政府做好規劃，受到影響的濕地非「濕地保育區」或「濕地緩衝區」，但補償濕地也應與損失面積看齊，在面積上達到「沒有淨損失」。

港鐵方面則回應傳媒表示，將會把現有的部分乾地和魚塘改造成沼澤和蘆葦床為不同物種提供更好的棲身及覓食環境。港鐵還表示將會與有關管理者協商更好的管理方案，望更好發揮生態保護效益。