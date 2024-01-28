清水灣發現年幼喙鯨屍　屬本年度第5宗鯨豚擱淺

人員已把喙鯨作現場解剖。

香港海洋公園保育基金在上周五(26日)接報，指在清水灣蝦山篤發現有鯨豚擱淺。人員接報到場，經檢查後確認擱淺的是一條身長約573厘米的年幼喙鯨，該喙鯨已經死亡，屍體屬第四級的嚴重腐爛，未知性別。保育基金昨日(27日)已把喙鯨作現場解剖，並將樣本帶回海洋公園作詳細分析。這已是本年度第5宗鯨豚擱淺個案。

香港海洋公園保育基金呼籲公眾，若發現懷疑鯨豚、鯊魚及鯆魚擱淺個案，請致電1823熱線，並提供發現擱淺的時間、地點、相片，讓行動組能盡快到場跟進。而且亦呼籲公眾出海遊玩的時候，記得要帶走自己垃圾。

漁護署回覆本報指，昨日(27日)已與香港海洋公園保育基金在清水灣蝦山篤現場對擱淺鯨魚屍體進行解剖，從內臟及不同器官採集了足夠樣本，作進一步化驗及研究。考慮到現場環境相當崎嶇及屍體已經嚴重腐爛，署方沒有計劃回收整個屍體，屍體其餘部分將交食環署處理。

食環署則回覆指，已接獲漁農自然護理署（漁護署）有關處理清水灣蝦山篤的鯨魚屍體之要求。署方會繼續與漁護署保持聯絡，商討處理有關鯨魚屍體的事宜。