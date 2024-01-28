許樹昌籲接種新冠補充劑　回顧抗疫3年曾收恐嚇電郵

本港於月初踏入冬季流感高峰期，農曆新年或要面對雙疫夾擊，中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（28日）出席電台節目表示，近期天氣寒冷，醫院因流感住院的個案持續上升，新冠監察亦顯示病毒量上升，呼籲市民要小心，盡快接種流感及新冠補充劑疫苗。

許樹昌引述研究指，全球有一至兩成人感染新冠後有長新冠的徵狀，根據世衞建議，接種疫苗及高危人士感染後盡早服食抗病毒口服藥，均可減低患長新冠機會。他表示，若上次感染及接種疫苗均已超過半年，應接種新冠補充劑疫苗，尤其是高危人士，並提醒乘搭公共交通、到人多擠迫和公共場所時，應戴好口罩及注意手部清潔，減低受感染機會。

許樹昌憶述2020年出現新冠疫情，連世衞也始料不及，他於同年起擔任顧問專家委員會成員，雖然各顧問專家觀點有時會有不同，但大方向意見都是一致，亦從沒發生爭拗。港府於疫情期間採取圍堵政策，學校要停課、市民要居家工作，他指委員會並非給予決策，只是給予意見，但當時剛經歷社會事件，市民對政府不信任，壓力較大，抗疫3年曾收到電郵恐嚇。不過，他對於市民沒法開工的心情表示理解，覺得相關電郵恐嚇只屬發洩，並不擔心自身安全。