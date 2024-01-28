中西區繽紛市集開張　特色攤檔文創產品　首日人流擠迫

18區「日夜都繽紛」首個活動啟動，「活力動感．日夜繽紛」閃躍中西區的市集今日（28日）舉行，現場人流擠迫，不少市民到場參觀，攤位包含熟食、乾貨，甚至有地區組織如關愛隊在場擺檔，政府指市民要有愉快生活、心情，有活動「相信可以開心好多」。

活動於上午11時開始，記者下午抵達現場，人流擠迫，攤檔包括香港特色食物，如糖葱餅、奶茶、魚蛋燒賣等，亦有水果攤檔及文創產品；亦有不少組織擺檔，如IVE工程學院簡介檔位、關愛隊等。

政府指第7屆區議會順利誕生上任，各區區議會推出會見市民計劃、歲晚清潔等活動，提振地區經濟專責小組亦舉辦動靜皆宜、市集嘉年華、各式其色的活動，如林村首創許願夜市，夜光許願樹，深水埗則有動漫和光劍活動。政府表示，活動能短時間成事，有賴政商民合作，希望市民能踴躍參加。

對於市集的攤檔，政府指包含少數族裔文化、年輕人創意、懷舊特色如飛機欖，笑言「我都未見過」，又指市民要有愉快生活、心情，有活動相信可以開心好多。關愛隊方面，政府指關愛隊一直有探訪獨居長者，作出「打開門口」，主動聯絡市民的角色 ，過去有需要服務朋友不懂如何尋求服務，導致發生很多不開心的事，現時有關愛隊後相信可以減少不開心事情發生。

有熟食檔檔主指活動剛開始時生意較淡靜，直至下午表演開始後，人流量大增，銷量亦增加約1倍；亦有賣零食乾貨的檔主表示，活動吸引不少人流到場，相信生意會較疫情期間擺攤更好，預期農曆新年即將到來，會有不少市民購買小食過年，預期生意會有所增長。

有內地遊客認為活動很有吸引力，亦有上環街坊指看到市集內有童年時的小食，貨品很有特色、有懷舊的意味，會參與攤位活動及購買合適貨品。有家長表示，現場氣氛比較熱鬧，疫情期間農曆新年較少人外出，今年會帶同小朋友多外出活動，亦會去其他區不同市集。