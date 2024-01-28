免費讓青少年參加運動項目　慈善運動計劃提供6000名額

2025年將會舉行粵港澳全運會，為把運動的風氣滲透社區，鼓勵基層青少年及大眾投身運動，培養健康正向的生活態度。在未來1年，凝動香港體育基金、香港中華基督教青年會及全城街馬，將推出各式各樣的運動項目及活動，有機構舉辦慈善運動計劃，免費讓超過6,000名青少年參加。勞工及福利局局長孫玉菡指活動可為基層市民提供更多支持，讓他們有機會發掘運動天賦，而運動對於精神健康至關重要。

活動會在公共屋邨擺放流動運動宣傳車、舉辦社區運動同樂日及大型運動挑戰等，多方面促進社區共融；香港中華基督教青年會將展開「YM Buzzer」計劃，舉行全港3x3籃球聯賽、躲避盤及街頭健身訓練班等幫助年青人建立自信、提升身心健康；全城街馬則以「跑 ‧ 向共融」計劃鼓勵具特殊教育需要及少數族裔年青人把跑步融入生活，助力他們增強體能，擴闊社交網絡。

社區運動同樂日今日(28日)舉行，現場包括有地壺球、健球、電競單車等新興運動體驗，也設置並短跑競速、反應棒、反應燈等運動挑戰站，吸引超過800名青少年及屋邨居民積極參與。

孫玉菡希望活動能為基層市民提供更多支持，讓他們有機會發掘運動天賦。香港跨欄代表隊運動員梅政揚也指參加亞運一直是他的夢想，而跨欄與人生一樣充滿挑戰，但每一個跨越的瞬間，足夠讓回味一輩子，勉勵年輕人勇往直前，面對困難不輕言放棄。