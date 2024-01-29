野鴿為患　兩年共3400宗投訴

鑑於野豬衝出市區及傷人事件不斷增加，政府在2022年修訂《野生動物保護條例》，禁止市民於全港任何地方餵飼野生動物，最高罰款一萬元，但餵飼貓狗、老鼠及野鴿等則不受新例所限，當時已有議員批評政府為何修例不把白鴿包括在內。

根據政府提供的數字，2021年及2022年接獲與野鴿相關的投訴總數每年平均約1,700宗，即兩年合共3400宗，而食環署和康樂及文化事務署，根據《公眾地方潔淨及防止妨擾規例 》 (第132BK章)及 《定額罰款 (公眾地方潔淨及阻礙)條例》 (第570章 )，針對與在公眾地方餵飼野鴿有關的棄置廢物罪行，平均每年以傳票及發出定額罰款通知書方式檢控400名違例者。

在禁止餵飼野生動物，2021至2022年度漁護署於數個禁餵區只檢控111人，成功定罪的個案89宗，罰款平均833元。2022年漁護署向72名涉嫌非法餵飼野生動物的人士採取執法行動。2022年12月31日起把野生動物禁餵區擴展至全港，該署在2023年頭8個月已向124名作出執法行動，較2022年全年數字大升7成，直至同年11月底，已有超過170人因非法餵飼生動物而被檢控。該署回覆東網查詢時指出，2023年全年共採取196次針對違例餵飼野生動物的執法行動。