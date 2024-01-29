單字母「D」車牌下月拍賣　業界料成交價介乎800至1500萬元

運輸署今日(29日)宣布，農曆新年車輛登記號碼拍賣於下月25日在灣仔香港會議展覽中心新翼L1樓N101會議室舉行。當日會公開拍賣49個車牌，其中1個自訂車牌號碼是單字母車牌「D」，有業界人士估計成交價可能介乎800萬至1500萬港元不等，較成交價最高，以2600萬港元成交的「W」車牌遜色。

優質幸運車牌中心創辦人顏文翰表示，「W」車牌有「Win」、「Winner」象徵勝利的意思，亦配合姓氏為「王」、「黃」、「溫」等人士，所以當年拍賣成交價可以高達2600港元，創下紀錄。但他指，今次勾出的「D」車牌，最多只聯想到「Dragon」，配合明年的龍年效應，或者聯想到「Dollar」，象徵「錢」，寓意「搵到錢」，故他認為其受歡迎程度比不上「W」車牌，估計最終拍賣成交價介乎800萬至1500萬元不等。至於其餘於農曆新年拍賣的傳統車牌號碼，他稱吸引力不大，更形容質素是歷來最差。

當日拍賣的49個車牌號碼，名單已上載於運輸署網頁。運輸署發言人表示，有興趣參與競投的人士應帶同成功競投人士或買主的身分證明文件或買主的身分證明文件，若買主為有限公司則需提供公司註冊證副本，以及註明收款人為「香港特別行政區政府」的劃線支票。

有意同時競投傳統車輛登記號碼及自訂車輛登記號碼的競投人士，請帶備至少2張劃線支票，以便繳付拍賣款項。成功競投人士亦可以「易辦事」繳款，但需留意繳款卡的同日過數款額上限。期票、現金、信用卡或其他繳款方式將不被接納。