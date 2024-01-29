債權公司入稟高院　凱施餅店須即時清盤

捲入多宗錢銀糾紛，且有多間分店被業主入稟法院追租及要求收舖的凱施餅店，早前被指拖欠薪金及強積金供款。凱施的經營公司繼去年初有債權人申請將它清盤後，於去年7月被債權公司入稟高院，申請將凱施清盤。案件今日(29日)於高院法官陳靜芬席前再訊。呈請方表示，凱施並無按照承諾，先支付170萬港元欠租且沒有提交具體的重組債務方案。陳官最終決定頒令凱施須即時清盤。

被呈請清盤的是凱施食品有限公司，案件最初的呈請人是東亞銀行有限公司及滙中興業有限公司，現時則被領展物業有限公司取代。

據領展一方在庭上指，凱施於上次提訊時承諾去年12月中限期前先支付170萬港元欠租，但最終沒有兌現承諾。雖然凱施聲稱將有約1,900萬港元的新投資資金存入，但並沒有提供具體證據，因此認為法官應頒令凱施即時清盤。凱施一方則解釋剛於昨日(28日)下午才收到新投資者的600萬港元支票，故才未能向領展支付租金。凱施亦承諾會於14日內向領展交還3間店舖，希望將案件再押後3周。惟法官表示，上次提訊已表明凱施未能兌現承諾便須清盤。法官又指凱施現欠領展逾1,000萬港元，且有其他債權人支持其清盤，凱施亦未能提交具體重組債務方案，故頒令凱施即時清盤。

案件編號：HCCW 312/2023