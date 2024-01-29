假難民外賣員黑工「搵快錢」　工會斥破壞就業市場模式促打擊

外送平台公司欠缺監管、勞動權益爭議不斷、甚至出現黑工問題。有工會表示有人利用不同渠道協助大批手持雙程證或提出免遣返聲請、不可在港工作的南亞裔人士非法送外賣賺錢，有議員認為要杜絕他們在香港「搵快錢」，不然假難民問題將會「無日無之」，亦有工友指大部分假難民使用電動單車，影響其他從業者，亦留意到假難民住宅登記上樓用行街紙，認為情況不理想。

服務業總工會自由工作者分會主席王師樂表示，有前線工友舉報，有部分人士利用外賣平台容易入職的特點，使用屬於其他人在網上外賣平台上的帳戶，接取訂單然後送外賣，利用不同渠道協助非法送外賣賺錢。

議員郭偉強表示手法如同「判頭」、「蛇頭」，先由持身份證同鄉及其家人朋友登記成為外賣員，再將手機借予他們接單；或者類似工地「判頭」形式，由「判頭」當外賣員接單，手機截圖訂單畫面發放給旗下的黑工等等，郭指要杜絕假難民在香港「搵快錢」，不然問題無日無之。王斥黑工剝削香港合法勞工權利，因他們不可以在香港工作，也有其他福利資源的同時，破壞就業市場模式。

工友家寶表示發現到可移動電動單車大部分駕駛者沒有身份證，住宅登記上樓用行街紙，認為情況不理想，而且使用電動單車的外賣員會被當作「車手」計算，最終經過電腦大數據程序的計算，會推快整個送遞時間流程，導致遵守規則的「車手」外賣員無法依時將外賣送達，部分「車手」外賣員為了準時送餐，甚至冒險衝紅燈，不但違反交通法例，稍有不慎隨時發生交通意外，引致惡性循環生態出現，行內亦對此行為怨聲載道。

電動單車引致的交通問題繁多，王表示有工友駕駛電單車送外賣時，有電動單車逆線兜口兜面撞過來，郭指已經舉報相關電動單車使用集中點，如油尖旺地區、廣東道近旺角街市一帶，但仍未見有執法行動。郭建議政府應建議盡快對「電動可移動工具」進行發牌規管，界定可使會的工具的區域範圍；加大抽檢力度，盡快處理黑工氾濫及其引發的交通意外危險性高的問題；以及設立自由工作者登記制度，要求平台聘請有登記的外賣員，打擊黑工及治安問題，保障本地合法勞工的權益。