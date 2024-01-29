聘南亞刀手劫逾650萬元罪成　巴籍漢今早離世案件押後再訊

多名南亞漢於2018年在紅磡涉趁2名珠寶公司職員運送巨款時，當街用利刀狂斬職員的腳部，並搶去總值約651萬港元的現金及支票。執法人員先後拘捕多名南亞漢，其中1名被指是幕後主腦的巴基斯坦籍聲請漢，及被指是刀手的南亞漢早前於高院否認搶劫及傷人等罪，經審訊後被裁定罪成，並於今早(29日)接受判刑。不過被指主腦的巴漢剛於今早離世，至於該名刀手則被判囚13年。

兩名被告分別來自巴基斯坦，持「行街紙」留港的Mehmood Arshad(41歲)，及持有香港永久居民身份證的南亞漢Gurung Royal(24歲)。據庭上披露，Arshad剛於今早在醫院離世，法庭決定將其案件押後至3月27日再訊，以等待其死亡證發出。兩名被告控於2018年9月21日，在紅磡鶴園東街與紅磡道交界，連同尼泊爾裔男子Limbu Binod、印度裔男子Sahil Kumar及其他不知名人士搶劫2名男子，劫去74萬美元(折合約573萬港元)、約36萬港元現金，及總值合共54,613美元(折合約42萬港元)的5張支票。Royal另被控於同日同地傷害該其中1名職員。

暫委法官游德康就Royal判刑指，本案涉及最少5人共同行事，且有使用兩把長10吋的刀。法官又指事發時在馬路中心，只是有途人發現才沒有釀成悲劇，而Royal亦是施襲者之一，且從後冷血施襲。在考慮所有情況後，就兩罪判處被告監禁13年；據控方案情指，案發當日早上10時許，2名珠寶公司職員各自孭着背囊運錢，期間被多名匪徒用利刀斬腳，並搶走他們背囊，Royal更從後斬傷其中1名職員腳部，眾人分別乘的士及同黨駕駛的私家車逃去。執法部門接報後展開調查，結果在奧海城對開發現涉案私家車。至於裝着巨款的2個背囊則未能起回。控方指是次劫案計劃周詳，Arshad是搶劫案的主腦，雖然案發時並不在場，但扮演重要角色。他有份聘請劫匪，以及指示眾人如何行事。

案件編號：HCCC 131/2021，HCCC 149/2023