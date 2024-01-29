座駕停車場撼柱被判罰款　林作不服上訴　高院押後裁決

曾自封「香港抽水王」的前大律師林作，於前年6月駕駛私家車至中環長江集團中心停車場時撞柱，事件中沒有人受傷，但他就因此事被票控1項不小心駕駛罪。經審訊後，林作被裁定該罪罪成，被判罰款2,000港元。林不服定罪並提出上訴，高院今日(29日)開庭處理其上訴。法官潘兆童聽畢控辯雙方陳詞後，決定押後作書面裁決。

有律師代表的林作，亦有親自到庭應訊。當被問到對於是次上訴是否有信心時，他稱「今次仲有信心」。據林作的代表律師庭上陳詞時指，據涉案停車場的閉路電視片段顯示，林當時以慢速行駛及且曾煞車，並小心留意前方車輛情況 ，今早庭上亦有播放該涉案片段供法官參考。上訴方律師又指林自辯時亦曾提及當時正在慢駛，質疑原審裁判官裁定林未能正確控制車速，以及裁定上訴人誤判扭軚時機屬不合理。

律政司一方回應指片段顯示不到林作的汽車當時有跣胎的情況，並質疑若當時車速不快，林作不會未能扭軚，故認為原審裁決沒有不妥；林作面對的傳票控罪指，被告於2022年6月10日，在皇后大道中2號長江集團中心停車場地下至地下1層，不小心駕駛1輛私家車。

案件編號：HCMA 139/2023