去年外洩事故按年增5成創新高　電子點餐或收集顧客資料

個人資料外洩個案大幅上漲，創歷年新高。個人資料私隱專員公署今日(29日)發表2023年工作報告與《電子點餐的私隱報告》，在工作報告中，私隱專員公署表示去年較2022年資料外洩個案大幅增加，去年接獲的懷疑誘騙個案相較2022年也有上升。在處理「起底」個案方面則大幅下降。

個人資料私隱專員鍾麗玲在工作報告中總結，2023年個人資料外洩事故增多，較2022年增加近5成，並創歷史新高，當中資料外洩事故原因主要有黑客入侵、遺失文件或便攜裝置、經電郵、傳真或郵遞意外披露等，其中黑客入侵的比例超過4成，遺失文件近3成，經電郵意外披露則超過1成。

鍾麗玲提到，去年處理的「起底」個案比起2022年下降將近6成，而所處理的「起底」個案主要原因是金錢糾紛，其次是家人及感情糾紛，分別佔比超過4成和2成。鍾指出公署於同期向23個網上平台，發出378個停止披露通告涉及過萬「起底」訊息，遵從率超過95%。對於「起底」個案總共展開了30次拘捕行動，共30人被捕。

首席個人資料主任(合規及查詢)郭正熙指出，當前愈來愈多餐廳食肆開始採用電子點餐，但部分餐廳食肆在電子點餐的過程中會要求提供或收集顧客個人資料。郭正熙還指出在實測結果中，所有被檢視的餐廳均有非電子點餐方式提供，而在所有使用應用程式進行點餐的餐廳均會使用用戶資料進行用戶追蹤和直接促銷，資料包括cookies、裝置資料及交易紀錄等。而使用二維碼點餐的餐廳中有近一成的餐廳也會收集顧客個人資料。