八警毆無家者案續審　各被告選擇不自辯　案件4.30結案陳詞

8名警務人員於2020年在深水埗通州街公園執勤時，涉嫌誣衊露宿者藏毒、傷害露宿者及破壞對方的家當等，眾警否認刑事毀壞、傷人、妨礙司法公正及藉公職作不當行為等共10罪，案件今日(29日)於區院續審。控方於早前舉證完畢，法官張潔宜裁定8名被告的案件全部表證成立，案件今開展辯方案情。辯方表示，8名被告均選擇不自辯且不傳召任何辯方證人，法官將案件押後至4月30日，讓控辯雙方作結案陳詞，期間各被告續准保釋。

涉案8名被告依次是郭展昇、韓廷光、梁飛鵬、龐雋詩(女)、林華嘉、莫志成、尹栢詩(女)及陳守業(27至46歲)。除林華嘉是警長外，其餘被告均是警員。他們共被控10罪，除郭涉及兩項刑事毀壞，另與梁及陳同涉一項傷人罪，其餘被告分別各涉1項至2項妨礙司法公正及藉公職作不當行為罪。所有控罪均涉及於2020年2月4日及2月24日，在深水埗通州街公園發生合共3次的事件，涉及2名越南籍男露宿者阮文山及LE Van Muoi(阿十)，阿十現已身故。8名被告案發時均隸屬深水埗警區特別職務隊第一隊。

庭上今再讀出新一份控辯雙方同意案情，該該份案情指，除警長林華嘉外，其餘7名被告於案發前未曾修讀警隊的偵緝訓練課程。控方一度拒絕列入承認事實，稱該事項與控罪無關，並希望重召眾被告的時任上級，以確認相關紀錄。不過，法官認為沒有需要再傳召證人去確認，並指控辯雙方應以承認事實方式處理。

案件編號：DCCC 123/2021