三層防自殺應急機制延至年底　教育局將辦培訓課程支援中學

近期學童自殺愈發成風，政府在去年12月及本月於全港中學推行以學校為本的三層應急機制，惟被專家指僅能短期應急，未能治本。鑑於青少年輕生個案居高不下，當局今日(29日)宣布，在檢視相關情況及聽取業界的意見後，決定延長學校為本三層應急機制至今年12月31日。教育局已向全港中學發出信函，通知三層應急機制延長實施及增加校本支援的詳情。

為加強學校人員的知識及技能，以支援有精神健康需要的學生，教育局本月底至3月會為學校舉辦40多場培訓課程和工作坊，介紹相關實用技巧、輔導方法和介入策略。教育局亦將與社署合作，安排非政府機構於2月至4月到訪中學，舉辦精神健康活動，以提升學生對精神健康的意識，幫助他們建立正向思維，以及加強他們的適應能力和求助意識。

在三層應急機制下，學校透過第一層校內的跨專業團隊，會優先照顧及輔導有較高自殺風險的學生，為他們提供適時的協助及尋求專業的輔導或治療服務。如學校人手不足，教育局會協助將個案轉介予第二層由社署統籌的「校外支援網絡隊伍」跟進。第三層是最後防線，為有嚴重精神健康需要的學生提供醫療服務。