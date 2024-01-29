議員質疑三寶樹濕地公園面積大減　環境局指當年僅屬概括建議

三寶樹濕地公園的擬議面積被大幅削減。立法會北部都會區發展事宜小組委員會今日(29日)舉行會議，討論建立濕地保育公園系統的可行性。期間有不少議員均關注新田科技城「搶地」，導致三寶樹濕地公園的擬議面積由520公頃大減35%至338公頃；亦有議員關注「先破壞、後發展」的違法發展問題，要求當局解釋。環境局則回應指，當年提出是概括建議，故深入計算後需減去部分土地。

議員陸頌雄表示，有不少環保團體發現三寶樹濕地公園的擬議範圍內，有多宗「先破壞、後發展」的個案，關注當局是否有同樣發現；又稱早於2021年時三寶樹濕地公園的建議面積達520公頃，現時減至338公頃的理據是人何得出；並追問當局其他濕地公園的發展時間表。

而議員張欣宇則表示，最早公布此濕地公園的計劃時，總面積大約共有2,000公頃，在經可行性研究分析後，現時總面積有多少；以及三寶樹濕地公園的公頃數目大減，當中的詳細差異為何，又擔心新田科技城共有多少公頃屬於濕地保育區範圍，希望當局解說。

環境局副局長黃淑嫻回應議員提問時表示，一向有留意到環保團體發現的「先破壞、後發展」個案，當中共涉及35個地點、70多公頃的土地，她指政府不同部門，包括規劃署、環保署及地政總署均有權力和相關條例去執法。目前規劃署正在20個地點、即39公頃已進行執管及檢控工作；另有5個地點、13公頃暫未有足夠證據和發現有違規發展，但會持續進行監察；有6個地點、共16公頃的土地正在進行調查；剩下4個地點、約4公頃則是位於政府土地上，地政總署正在跟進中。

黃淑嫻又解釋指，當年政府提出三寶樹濕地公園的520公頃只是初步和概括的建議，未有詳細研究，現時「再深入睇時」，發現當時包括了一些落馬洲邊境管制站的土地、一些其他發展項目用作補償用途的濕地等，故不能「double count(重複計算)」。她又指，濕地公園除要留意數目外，亦要看其生態功能、價值和質素，當局已將部分細魚塘合併做大水體，又移除了一些驅鳥裝置等，提升生態質素。

政府在2021年發表的《北部都會區發展策略》提出興建濕地保育公園，包括南生圍濕地保育公園、三寶樹濕地保育公園、蠔殼圍濕地保育公園，以及香港濕地公園擴展部分。