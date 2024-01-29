婚禮公司服務差辣㷫新人　新娘主角變苦主飽受煎熬

每對新人都渴望有完美婚禮，但新興的婚禮公司水平參差不齊。有女事主向《東呼即應》申訴，指從社交媒體找到婚禮服務公司，豈料結婚當日化妝師遲到、態度差，助手進行電髮時更燙傷伴娘的臉；攝影師技術亦欠佳，除了照片偏暗，甚至裁剪了主人家。婚禮的重要日子但服務卻一團糟，氣煞事主，而情緒飽受困擾的她打算從民事訴訟方向追討損失，但因雙方沒有合約，大律師認為索償有難度。有藝人認為，遇到類似化妝經歷，要與對方溝通；專業化妝師則指，有關人士的技巧及時間不夠，對於服務將打折扣。有議員分析，顧客挑選婚禮服務要看公司口碑，亦可參考相關商會的背書。

2023年「雙春兼閏月」，不少人想在好年趕住「拉埋天窗」，但辦婚禮的程序及細節眾多，市面上有不少婚禮服務公司，提供一條龍服務籌備整個婚禮，可供工作繁忙的港人選擇。不過，方便之餘亦要小心篩選，《東呼即應》近日接到觀眾Joanne求助，她從社交媒體篩選有獲獎及好評的婚禮服務公司，以為穩陣，豈料在試妝階段，化妝師已直言其眼睛單眼皮又腫，形容是「死症」，著她要接受。她提早將結婚流程給化妝師，對方亦確認會於當日上午11時出現，但最終11時45分才到達，並聲稱誤以為約定時間是11時半。Joanne指，她預約化妝師6小時，包「兩妝兩頭」，惟化妝師將伴娘妝交由新助手處理，導致對方皮膚敏感，在電髮時還燙傷伴娘的臉部。

除了化妝師表現不濟，婚禮攝影同樣出現問題，Joanne表示，懷疑是攝影師忘記打燈，令相片很暗，又懷疑對方直接把原圖給予她，甚至裁剪主人家；攝影師更要求Joanne取得相片後，不能在網上討論。

Joanne對婚禮當日的化妝及攝影環節不滿意，事後備受困擾，難以面對婚禮當天的照片，但只能被迫接受。不過，原來連經常需要化妝師協助的藝人，亦會遇上類似經歷。藝人陳庭欣表示，遇上妝容不滿意，若時間許可，都會與化妝師溫和溝通，請求補妝，又認為最好要找朋友或合作過的化妝師推介。

專業化妝師雷淑賢表示，化妝師的專業所在，是令客人「由一變二」、變得漂亮。她指出，化妝師守時已滿足到一半專業要求，相反若技巧不太好，加上時間不夠，客人的妝容難免打折扣。

Joanne於去年10月2日結婚，所選婚禮套餐包括兩妝兩頭，加上婚禮服裝、婚前及結婚當日攝影，一共要支付兩萬元，涉事公司要求分期付款，所以Joanne一開始已支付大約一半費用。不過，Joanne在整個過程中都無簽過任何合約，只透過轉數快付款，她現正考慮從民事訴訟方向追討。

大律師龔靜儀表示，轉數快只顯示收據銀碼，但雙方合約內容、相關服務細節等全無顯示。龔表示，兩萬元金額屬小額錢債審裁處案件，但在各級法院控告對方，起碼要有對方的真實姓名、公司名稱及地址，用作派法庭傳票予對方；但Joanne完全沒有這方面資料，要索償實際上有難度。

議員邵家輝表示，普遍香港服務其實不差，例如大部分藥房都質素很好，但小部分無良藥房「一粒老鼠屎」而影響整個行業。他指，其他行業如美容或美髮等，相關商會顧及自身名譽，對會員公司的工作表現很關注，因此市民挑選這些公司，首先要看公司本身的口碑，亦可看有沒有商會贊同相關公司。