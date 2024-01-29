周末連現兩宗貴利禁錮案　7男女被捕及至少2人在逃

澳門過去兩日連續出現兩宗貴利禁錮案。當地執法部門今日(29日)表示，兩案共拘捕5男2女，2名事主分別被禁錮38小時及10小時，各被抽取13萬港元及25萬港元利息。澳門當局指，據調查所得，相信兩案分別有至少2至3名疑犯在逃，並正調查其下落。

首宗案件有4名男子被捕，均為內地居民，報稱無業，分別姓張、姓方、姓蘇及姓梁，年齡分別為29歲、23歲、36歲及27歲，他們承認作案，執法人員在涉事單位內起回事主被扣押的物件。案情指，上周六(27日)中午時分，一名身處內地的男子報案，指其女友到澳門賭博至近日失聯，懷疑女友欠下高利貸遭禁錮。執法人員調查後，報案翌日中午在澳門新勝街某住宅單位將女事主救出。

女事主報稱上周一及四(22日及25日)分別向貴利團夥協議借款5萬港元，前後共10萬港元。每次借款均先扣起3,000港元利息，隨後每次贏再抽下注金額兩成，事主亦需交出證件、電話及簽署借據。至在上周四，女事主在新口岸區娛樂場賭博，直至翌日晚上將借款輸清，隨即被帶至上述單位禁錮，直至38小時後被救出。

另一宗案件則有1男2女被捕，其中姓羅男子，35歲，內地居民，報稱木工；其餘2人為姓李女子，35歲，報稱個體戶；以及姓王女子，34歲，報稱個體戶。案情指，一名男子昨日(28日)中午報案，指其男性朋友因欠債遭禁錮，澳門執法人員經調查後，在路氹區某酒店房間救出男事主。

男事主指，上周三(24日)在路氹被2名被捕女子搭訕，他其後向對方借款5萬港元，每局勝出需向對方提供注碼30%作為利息，同時需交出證件及簽署借據。事主並在翌日凌晨輸清借款並全數還款，但被抽取5萬港元利息。至上周六下午時分，男事主再向對方借取10萬港元賭博，至昨日凌晨再度輸清，但因無法還款而遭禁錮，期間被抽取20萬港元利息，前後2次借款共被抽息25萬港元。在禁錮期間，男事主暗中致電友人求助，最終被禁錮10小時後被救出，執法人員即場拘捕3名男女，惟3人拒絕合作，經搜查酒店房後發現印台及屬於事主的證件，有迹象顯示3人涉及高利貨及禁錮。