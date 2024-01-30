比特幣峰會首次亞洲登場　5月在港舉行　議員擬地區搞反詐騙日

虛擬資產的投資愈來愈普遍，同時亦衍生不少問題，其至不少人誤墮投資騙局。為使公眾加深對虛擬貨幣的認識及未來的發展，全球其中最大型的金融科技峰會Bitcoin Forum(比特幣峰會)將於5月份在香港啟德郵輪碼頭舉行，大會更是首次在亞洲登場。另一方面，詐騙案頻生，預計「反詐騙大聯盟」舉辦的全港反詐騙日將改為在18區舉辦活動。

政府希望以盛事帶動經濟，並指今年上半年將舉行逾80項大型盛事，雖然Bitcoin Forum不在政府「盛事名單」內，但作為活動「聯繫人」的議員吳傑莊表示，香港距離日韓僅需約3、4小時的航程，在地理位置上勝於新加坡，因此活動得以在港舉行，而活動除就虛擬貨幣交流外，亦會安排參展商、參加者到香港不同地方遊覽，如蘭桂坊、故宮博物館等，預期活動將有約1萬人專程從歐美來港參與，逗留起碼4至5天，現已售出數百張門票，若以每人平均本地消費約2萬港元計算，可能帶動2億港元消費，相信產生的經濟效益不菲。

吳認為如果活動能納入「香港盛事」之列當然更好，因活動是過去10年，首次在亞洲舉辦，亦可促進交流，他亦指政府發展Web3.0的速度可以加快，因為全世界很多城市也在競爭中心樞紐地位，他早前也指活動到港證明香港Web3.0和虛擬資產政策逐步吸引國際市場注視和參與，期望香港能成為國際Web3.0中心。

虛擬資產的投資發展迅速，同時亦令不非之徒有機可乘。翻查資料，去年1月至10月共有33,923宗詐騙案，較2022年同期上升52.1%，佔整體罪案約45%，涉及金額約72億港元。政府亦指網上騙案佔近70%，其中網上投資騙案非常值得關注，共有4,045宗，較2022年同期上升1.6倍，損失金額達24.9億港元，創紀錄新高，而近年虛擬貨幣興起，政府指騙徒看準投資者不熟悉新興投資工具，乘機行騙。

有見及此，吳發起及召集成立「反詐騙大聯盟」，原預期於3月31日，即愚人節前夕舉行「全港反詐騙日」，但現時則考慮在18區舉行活動，並希望除單方面灌輸信息之外，會提供誘因，讓市民主動參與防詐騙小測試，令他們主動了解詐騙手法。