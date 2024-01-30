中大醫學系副教授疑影女醫科生裙底　涉窺淫罪被捕

香港中文大學爆出風化醜聞，一名身兼中文大學榮譽臨床副教授的外科專科男醫生，上周六在中大擔任義務講師期間，涉嫌以手機偷拍其中一名身穿短裙女醫科生的裙底，懷疑淫行被另一名醫科生揭發，翻查現場「天眼」後人贓並獲。涉事醫生涉嫌非法拍攝或觀察私密部位罪被捕，經扣查後獲准保釋候查。消息透露，被捕醫生大有來頭，年僅46歲已成為副教授，在中環開設診所，經常上鏡受訪及四出演講，且有「靚仔醫生」之稱。本報記者昨曾到其診所查訪，惟職員稱醫生不在診所。

案發於上周六(27日)，涉事醫生獲邀在中大的一個工作坊擔任義務講師。據了解，他當日講解其醫學專長及分享行醫心得後，有一批醫科生圍着他詢問醫學問題。期間，一名醫科生目擊涉事醫生持手機，在另一名身穿短裙的女醫科生腳邊疑有所動作，懷疑他拍攝女生的裙底，遂當眾揭發他。當時，有人矢口否認，女受害人要求查看醫生的手機，結果發現自己的內褲影像遭人拍攝，於是報案處理。

由於講座現場設置閉路電視，執法人員翻查「天眼」及醫生手機後，遂以非法拍攝或觀察私密部位罪將他扣查，經扣查後他暫准保釋候查，將於2月底再向執法部門報到。其位於皇后大道中的診所昨日仍然照常運作，本報記者上門查訪，一名女職員聲稱醫生外出替病人做手術，並不在診所內。

醫護界消息人士透露，對於涉事醫生被捕的消息感到震驚及可惜，指涉事醫生年輕有為，由海外回流，在中大醫學院學醫後，成為普通外科專科醫生，年紀輕輕已成為公立醫院副顧問醫生，之後開始私人執業，並在本港多間私家醫院掛單收症，包括香港浸信會醫院、聖德肋撒醫院、養和醫院及香港港安醫院等。涉事醫生在醫學界榮獲多項獎項，更曾擔任專科培訓師，又經常獲邀在電視及電台節目擔任嘉賓講解，曝光率甚高。

近年不少醫生捲入風化案，其中曾在公立醫院任職的29歲男醫生李永熙，前年4月把震蛋放置在自己陰莖附近，於港鐵車廂把陰莖貼近少女臀部，然後啟動震蛋，因而被控非禮，結果裁定罪成，去年5月被判入獄14日，裁判官批准他保釋等候上訴。

此外，麻醉科專科醫生何健明被指多年前於北區醫院任職主管期間，在手術室不恰當及未經同意地觸摸3名女下屬醫生，包括拍打胸部、從後擁抱她們等，涉及5項從事猥褻行為罪。醫務委員會去年8月對何進行紀律研訊，裁定他3項紀律指控成立，分別判處除牌6個月、4個月和4個月，同期執行，即合共除牌6個月。