內地162萬伙恐爛尾　恒大管理層：力保交樓

恒大在香港亦有物業發展，項目單位大部分已經售出。

中國恒大被頒令清盤令人關注其發展的樓盤項目會否爛尾。恒大表示，會穩步推進保交樓重點工作。據估算，恒大在內地恐留下多達162萬伙的「爛尾樓」，涉及苦主多達600萬人。有法律界人士認為，現在是香港上市的恒大被清盤，其與內地子公司乃不同的法人，就算清盤工作複雜艱巨，曠日持久，也未必會對恒大在內地交樓有很大影響。

恒大行政總裁肖恩昨回應集團被清盤一事，他表示「已盡全力」，對清盤感到非常遺憾。他強調會力保業務正常營運，一方面與積極接觸和配合清盤人溝通去化解債務，一方面穩步推進保交樓等重點工作。

除了內地樓盤項目，恒大在本港亦有物業發展，但情況與內地有分別。恒大首個「攻港」住宅項目為屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣，分兩期發展，共提供1,982伙。2019年10月開售以來，累計售出約1,800伙，套現約94億元。自恒大傳出財困後，恆大‧珺瓏灣即改由旗下公司福彩發展負責銷售及推廣，亦一度遭多間大型地產代理入稟追討佣金。今年初，該盤管理公司於屋苑張貼告示，宣布將於本月31日起更換屋苑牌匾，易名為「緹岸」。據項目成交紀錄冊顯示，該盤昨日仍錄得新成交，為第1期的2A座8樓C室，實用面積456方呎的兩房單位，成交價541.6萬元，呎價約11,877元。

與此同時，原由恒大發展的長沙灣恆大‧睿峰，提供414伙，已轉讓予合作財團鼎珮集團，並易名為「睿峰」，全盤至今累售逾335伙，總銷售金額逾33億元。