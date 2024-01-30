恒大「債可敵國」　資產杯水車薪

盛極一時的中國恒大落得被清盤收場，更被法官批評於過去一年半內都未能交出一份可行的債務重組方案。然而，恒大去年6月底的負債折合近2.63萬億港元，幾乎是內地去年國內生產總值（GDP）的2%，以目前內地樓市陷入寒冬的大環境而言，恒大難免乏力回天。

恒大的上述負債並非全部欠銀行和債券持有人，首先有折合約6,646億港元（約25%）是「合約負債」，即賣樓花從業主預收的款項。由於恒大未履行交樓義務，該筆款項要列為負債，其背後是數以百萬計未入伙卻要節衣縮食還樓按、擔心房子會否爛尾的升斗市民。曾有券商警告，爛尾樓處理不好恐危及社會穩定，因此內地已出手盡量保障在建樓盤不會因為資金鏈斷裂而爛尾。

至於恒大於一般意義上「借錢」的部分，有折合約6,875億港元的「借款」，逾90%需要在今年6月底前還清，可惜以其去年上半年經營現金流和現金餘額，實在是杯水車薪。而本案判詞則有提到，恒大（今次被清盤的實體）早在前年6月30日，即清盤案開始時，已有本金142.32億美元的境外債，折合約1,110億港元；恒大又透過非全資子企景程發行4筆本金共52.26億美元的美元債，折合約407.62億港元。

另外，折合逾1.16萬億港元的負債屬於「應付貿易帳款及其他應付款項」，一大部分是欠工程和材料商，一樣要在12個月內找數。本案判詞更提到恒大毫無疑問是嚴重資不抵債、還不了債。