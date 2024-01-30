東方日報A1：2.6萬億欠款　恒大清盤

內地房地產發展商中國恒大集團負債纍纍，債務規模折合超過2.6萬億港元「天文數字」，但一直採取拖字訣，始終未能交出讓各方滿意的債務重組方案。為此，香港高等法院昨日頒令恒大清盤，同日任命清盤人，為這場拉鋸超過19個月的清盤案畫上句號，亦成為本港史上最大的地產商清盤案！鑑於恒大是本港上市公司，清盤令一出，相關股份昨日即時停牌，小股東慘受牽連。

恒大系股份昨日早段急瀉後停牌，恒大停牌前報0.163元，跌20.87%，為歷史新低，市值僅餘21.52億元；同系恒大汽車及恒大物業停牌前各跌18.21%及2.5%。恒大汽車及恒大物業昨晚宣布今日復牌。

恒大昨日於庭上再提出新修訂的債務重組方案，原本把債權人分作A、C兩組，如今卻打算合併。處理恒大清盤案的高院法官陳靜芬質疑，即使債權人同意，最終法院可能以對債權劃分不正確、做法不公平為由，未必肯批准該重組方案。

陳官又指，自上次押後聆訊至今，恒大一方在債務重組方案方面毫無進展，未能按法庭要求交出一份「具體（Concrete）」且可行的重組方案。她質疑恒大再次要求押後聆訊沒有充分依據，直言事件要「適可而止（Enough is enough）」。

自2021年美元債違約以來，恒大已向債主交出幾份重組方案，惟最終失敗收場。陳官在判詞直指，若恒大被清盤，債權人利益可得到更好保護，而公司在被法院清盤後提出並實施債務重整計劃的情況並不少見。她認為，讓恒大脫離該集團主席許家印的控制亦是好事，因為許是阻止公司發行新債或股份的監管障礙之一。

代表一批恒大債權人的凱易律師事務所負責人在庭外稱不感意外，指債權人一直準備好、且願意跟恒大達成協議，只是恒大過往拖到「最後一分鐘」才聯絡，導致雙方合作無疾而終。該負責人又形容恒大提呈的方案是「不可接受」。

被任命為恒大清盤人之一的安邁顧問董事總經理黃詠詩表示，會全力指導恒大業務持續運作，首要任務是盡可能保留、重組或者繼續營運恒大業務，有系統地保留恒大價值，從而增加債權人收回款項的機會；當中關鍵是在清盤程序框架內會考慮任何可行的重組方案。

黃強調，高院頒布的清盤令僅針對母公司中國恒大集團，不會直接影響附屬公司運作，特別是在內地營運的附屬公司。她說，清盤人首先會與恒大管理層開會了解狀況，商討下一步工作，望達成解決方案。

《關於內地與香港特別行政區法院相互認可和執行民商事案件判決的安排》恰好昨日生效。亞司特律師事務所重組、破產與特殊情況業務部合夥人蔣謙表示，市場將密切關注清盤人能否依據該安排，在內地試點地區法院獲得對本案的確認，不然清盤人執行恒大內地資產的能力會受限。

香港股票分析師協會會長鄧聲興表示，雖然清盤頒令一定程度在預期之內，但後續仍然涉及大量複雜問題，尤其是恒大大部分上市資產在內地，亦有項目被當地債權人抵押，且許家印被依法採取強制措施，令人憂慮恒大要「衰收尾」！

有中資投行分析員表示，恒大債務太大，重組或要撇債至少90%才有機會成事，「可能搞完境外債權人都係得個吉」。雖然恒大還可上訴，但他認為推翻清盤令機會不大。信誠證券聯席董事張智威提醒，股東收回款項的排序會後於債券投資者和銀行等債主。

案件編號：HCCW 220/2022

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