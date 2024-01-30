餐廳App預設「同意」　食客憂私隱資料外洩　公署啟動調查

近年新興起的電子點餐方式大行其道，惟私隱專員公署關注部分食肆會收集到客人的個人資料，私隱專員鍾麗玲今早(30日)在電台表示，根據調查所得，60間餐廳使用手機應用程式點餐的餐廳，當中有10間會利用程式追蹤用戶及直接促銷，甚至有一間餐廳事先無取得顧客同意，就收集顧客的交易紀錄、活動紀錄等。鍾重申相關行為可能違反私隱條例，公署啟動調查程序，涉事餐廳回應時指，已作改善，公署仍在跟進。

鍾麗玲強調，法例上雖沒有禁止餐廳收集個人資料，交由關聯公司促銷，亦不能排除餐廳或將顧客資料轉交第三方。她重申，企業事前必須通知用戶並取得同意。若關聯公司業務範圍大，促銷內容可能不止餐飲。餐廳要在私隱政策及收集資料聲明中，列明促銷自身產品或是第三方產品。餐廳要讓顧客自行選擇，是否同意收集個人資料，而非有部分餐廳電子點餐系統已「預設」顧客「同意」有關安排。

餐飲聯業協會會長黃家和則認為，現時一定數目的食肆借助科技營運，採用「二維碼」點餐，除基於人手不足外，亦為顧客提供方便。惟他不鼓勵餐廳透過手機應用程式收集顧客資料。他建議若顧客認為私隱受侵犯，可選擇是否提供相關資料，甚至拒絕光顧相關餐廳，部分餐廳的程式會註明收集資料只作為內部用途或者宣傳，亦不會向第三方披露，有關做法觀感較好。