張劍虹續作供　反修例示威愈加暴力　黎智英想法趨「和勇不分」

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（30日）在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一、壹傳媒前行政總裁張劍虹，繼續以從犯證人身份出庭作供，並接受辯方盤問。張稱，《蘋果日報》所謂「撐小店」的計劃，實際上是「撐黃店」。黎智英見示威暴力愈加激烈，開始有「和勇不分」想法，《蘋果》遂同情及支持抗爭者。

張劍虹說，黎智英曾發起「撐小店」計劃，讓小店免費刊登分類小廣告。雖然名稱是撐小店，但實際上是撐「黃店」。張指，黎智英說過，一日有抗爭，黃色經濟圈就需要存在，並預期會逐漸發展。張稱，《蘋果》就刊登這類廣告上沒有收錢，不同意辯方說，此舉為擴闊收入來源。另外，英文版《蘋果》中設投稿版面，當中寫有文章不代表《蘋果》立場字句，張指，這類字句只是標準寫法，為免訴訟風險，如同「嘉賓意見不代表本台立場」。編輯是按照黎智英編採框架揀選文章，包括不可以有關中國正面的內容。

接着辯方展示一系列《蘋果》頭版報道，均為呼籲市民上街，而該些遊行均獲發不反對通知書。張劍虹指，隨着示威暴力愈演愈烈，黎智英立場變得和勇不分。《蘋果》因此跟着黎的立場，以同情及支持的角度報道抗爭。張稱，他個人覺得暴力有問題，但他作為社長，需要執行黎智英的政策。庭上展示由張劍虹在2019年11月發出的信息，張提到「我們需要明確點重申我們的立場， 潑易燃液體燒阿叔、燒法院等行為，我們應該是過了分」、「現在這個時勢，黑警等字，還是不用較好」。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022