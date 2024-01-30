議員轟海濱有景睇無得食難「留客」　申牌照涉多個部門太繁瑣

維港兩岸雖擁有一流的海濱，但「人氣」則嫌不足。立法會今日(30日)一個小組委員會會議上，有議員表示海濱長廊欠缺餐飲設施，留不到人；亦有議員指出申請相關牌照繁瑣，即使擺個檔口都牽涉8至9個部門。出席會議的政府代表指會嘗試簡化手續，以及引入更多外間機構參與海濱運作和管理，希望透過多元模式，為市民和遊客帶來更多的體驗。

議員陳學鋒指海濱長廊是本港的重要資產，然而今日的海濱長廊除了玩樂，留不到人。他認為餐飲是一種「留人」的方法，可是在海濱想買杯飲品都有些困難。他關注政府在海濱管理方面，每年的開支預算多少，指若果將海濱休憩場地，以3年或5年合約的形式交由私人機構營運，做法不但靈活多元，且節省公帑支出之餘，可能有還收入。

另一議員梁熙指維港海濱優美，然而存在交通不便的「短板」，市民無論搭車搭船，都要步行相當距離方可抵達。他又指香港不像世界其他擁有美麗海濱的城市般提供餐飲，建議可倣效首爾的做法，容許提供餐飲的船隻泊岸，讓遊人登船享受美景用膳。

對申請牌照方面，議員林筱魯指過程繁瑣，即使擺個檔口都牽涉8至9個部門，主張按場地性質統合批租，並交由營辦者分判出去，以節省申請牌照流程。

發展局常任秘書長(規劃及地政)何珮玲回覆指， 對於海港辦事處每年管理海濱的支出，手頭上並沒有具體數字，但涉及數千萬港元，且數目不斷上升，畢竟好多海濱設施正陸續落成。她同意海濱管理要引入私營元素，但要找一個合適位置，事關私人管理工作得以持續，須視當作一盤生意來營運，賺取收入以彌補支出，政府審視開放的30多公頃地方，有哪些地段適宜私人營運，而今年年底開放的東區行人板道，其營理已是外判模式，盼場地的餐飲元素和商業活動可應付管理開支。

對於指示牌方面，她又指海濱場地已陸續連通，地鐵站將有適當標示，指示市民前往海濱，又會興運輸署溝通，可否提供更多上落點供水上的士使用。

她續稱，明白申請牌照對一些有意舉辦活動的機構帶來困擾，然而申請牌照是不可避免，但當局會盡量提供便利，食環署會提供一站式服務，冀程序精簡，務求申請人毋須到不同的部門「拍門」。