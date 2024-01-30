三層防自殺應急機制延長至年底　議員促醫管局設足夠配套

學童自殺近期愈發成風，政府在去年12月及本月於全港中學推行以學校為本的三層應急機制，惟被專家指僅能短期應急，未能治本。鑑於青少年輕生個案居高不下，在檢視相關情況及聽取業界的意見後，政府昨日(29日)宣布決定延長學校為本三層應急機制至今年12月31日。議員朱國強今日(30日)在電台節目指，學生出現自殘及輕生個案仍多，機制仍有改進地方。

朱國強透露曾有校長反映遇到認為屬高危的個案，致電機制的應急專線，惟獲得的回覆是如果緊急，着校長致電999求助，若非緊急則可向醫管局精神科求診。亦曾有校長反映得不到支援，有個案學生按指示求診看醫生，惟結果需要排期一年。

朱國強又指，曾有試過輕生的求助學生，先到一間醫院求診被醫生評為沒有問題，而另一間醫院的醫生則評為很嚴重需要跟進，他希望醫管局要有相關配套及醫生專業培訓需要統一。他亦希望有關三層應急機制能擴展至小學，因為高小與初中生面對的壓力相若。

港大防止自殺研究中心總監葉兆輝在同一節目表示，希望需要協助的學童能及早見醫生，當局亦不宜將防止自殺問題以醫療化處理，需要找出引致學生輕生問題的根源，否則不是針對問題，亦會忽略了可提供支援人士的參與。