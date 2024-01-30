輪候公屋三年又三年　基層團體要求現金津貼計劃恒常化

關注基層住屋聯席今日(30日)與現金津貼辦事處會面，反映基層居民申領津貼的問題，團體調查發現，截至2023年9月底的過去12個月，獲安置入住公屋的一般申請者的平均輪候時間為5.6年，但現時「現金津貼試行計劃」僅有三年資助，建議將該項於今年6月結束的計劃恒常化，同時擴大現金津貼涵蓋申領住戶其公屋編配期間，包括延長津貼時段至正式配屋「拎鑰匙」當日，減輕住戶等候配屋時的生活成本。團體又要求當局重推俗稱「N無人士」津貼。

關注團體香港社區組織協會(SoCO)於2022年11月至2023年2月作《現金津貼試行計劃中期成效調查》，有九成七領取住戶將現金津貼使用在住屋開支，近八成受訪者得以減輕租金及精神壓力，評價正面。而截至2023年9月底，獲上公屋的申請者平均輪候時間為5.6年，當中長者一人申請者的平均輪候時間為3.9年。令眾多輪候公屋的基層住戶需承擔昂貴的租金成本，居住葵涌的翁女士：「我地唔係低收入，係零收入，津貼幫到我地好多，要繼續有！」

團體又指，現時現金津貼試行計劃只為已輪候公屋超過三年的人士提供現金援助，排除了未滿六十歲非長者一人住戶在外，漠視一人住戶的住屋負擔。惟房屋署截至2023年9月底的統計顯示，約有9.66萬宗配額及計分制下的非長者一人申請。根據社區組織協會(SoCO)於2021年的非長者單身人士獨居住屋狀況研究，接近五成受訪者輪候5年或以上時間，更有接近兩成受訪者已輪候公屋達10年或以上，遙遙無期的等待，不少申請人都感無助，大角咗劏房街坊馬女士表示：「我地都排咗公屋好耐，但就因為唔夠老而咩都無支援，計劃可幫到我地無咁大經濟壓力！」

現金津貼試行計劃由2021年6月推出，為非居住於公營房屋、非領取綜合社會保障援助（綜援）而輪候公共租住房屋（公屋）超過三年，並符合資格的一般申請住戶提供現金津貼，直至其獲得首次編配公屋為止，計劃為期三年，將於今年6月完結。