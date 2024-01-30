近7成受訪者撐今年加煙草稅　6成半人促年年加

煙稅年年加，煙民自然戒。今日(30日)香港吸煙與健康委員會召開研究發布會表示，有近6成半的受訪者支持年年加稅，還指出當前香港煙價較便宜，並表示目標要在2025年令香港吸煙率降低至7.8%，委員會表示增加煙稅對私煙銷售的增長屬「偽命題」。

香港大學護理學院教授王文炳表示，研究有5600人參與，當中吸煙者有1500人，不吸煙者有2600人，已戒煙者2600人，其中的68.5%受訪者表示支持政府於2024年增加煙稅，且吸煙者中也有近2成人希望增加煙稅，在每年都增加煙稅的調查中則有64.6%的受訪者表示支持每年增加煙稅。

吸煙與健康委員會主席湯修齊則指出要在2025年達到吸煙率降低至7.8%的目標需要政府、學校以及各個機構的合作，他還表示要達到目標需要出台措施，例如在每支煙、每包煙上貼明或明確展示已完稅、擴大公眾地方禁煙區、擴大香煙的警示圖案至100%、禁售薄荷煙、添味煙減低煙對煙民的吸引力，當然最有效的戒煙措施就是加稅。另外他指出現在香港許多添味煙是許多年輕人或者初次嘗試者吸的第一支煙，要禁止添味煙在香港的銷售，可有效減少香煙對初次嘗試者或是吸煙者的吸引力。他倡議政府可以使用額外收取的煙草稅增加例如醫療卷、繼續投入戒煙或其他的有利於社會的措施。

南非大學開普敦大學經濟學榮譽研究員羅夏麗指出，香港每年因吸煙會導致448億港元的醫療及社會成本，若香港在下個財年將煙稅提至75%，有望令吸煙率減少0.7%，可減少9,350人因吸煙致死，節省因吸煙造成的社會成本近50億港元，她還建議香港政府將稅提升至75%，即每包煙88港元。委員會總幹事黎慧賢也表示，目前世界衞生組織議是煙稅應達到75%，而香港的煙稅尚不足70%，且在捲煙可負擔性指數中顯示香港目前的煙價顯著低於新西蘭、澳洲等其他國家，甚至低於中國內地，表示香港當前煙價對於吸煙者難以達到減少吸煙的作用。

在面對記者關於加稅會否導致私煙氾濫的問題上，湯修齊表示這是一個偽命題，加稅與走私煙的問題並沒有直接聯繫，他表示海關在每次加稅的年份並沒有查到走私煙的上升。他還指出即便不加稅，煙草公司的煙價也未降低，而是逐年漲煙價。王文炳也補充到，有許多關於走私報告是煙草公司贊助，可靠性存疑，需謹慎參考。湯則呼籲政府不應因為這類消息放棄加稅。