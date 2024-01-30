男商人非禮罪成判囚15個月　官斥被告欲強迫事主口交帶侮辱性

操普通話男商人於2022年在機場等候核酸測試時，認識剛從美國來港的女子，並交換「微信」的通訊方式。數日後商人相約女方在酒店午膳，又以協助她手機充電為由帶她到酒店房，期間涉意圖強姦及非禮她。商人被捕後否認企圖強姦及非禮兩罪，經審訊後脫企圖強姦罪但非禮罪成，今（30日）被高院暫委法官林穎茜判囚15個月。林官指被告當時明顯意欲強迫事主為他口交，行為帶侮辱性，事後更說出怪責事主的言論，令事主感厭惡及憤怒。法官亦不接納被告沒有重犯機會，最終判處監禁。

54歲被告韋德恩，報稱商人。他來自內地，持有香港永久居民身份證。控罪指他於2022年8月18日，在旺角希爾頓花園酒店一房間內企圖強姦及非禮33歲的X。經審訊後被告被裁定非禮罪成。法官引述X的報告指，雖然沒有留下痛苦記憶，情緒影響亦逐漸消退，但X明顯受到影響，令她尊嚴受損、自責並影響結交異性。雖然辯方指報告只說及企圖強姦之事，故所指的影響不應考慮在內，但法官表示不認同，並認為與非禮屬相關。法官認為被告在案中有使用一定程度武力，且有令案情嚴重的情節，包括迫使X替被告口交等，令X感厭惡及惡心。法官又指X當時對被告有一定程度信心，故亦屬案件加刑因素。

控方開案詞指，當日2人在酒店午膳期間，X發現手機無電，表示要離開，被告叫X去酒店房充電。期間，被告捉住她按在床上，再脫X的內褲等衣物，企圖強姦她並吸吮她乳房。X一度稱正來月事，被告卻稱「不介意」，惟因X反抗，被告未能成功與X性交。被告其後改稱：「玩別的」，以手指插她陰道及以陽具貼近她臉，直至X稱要報案，被告才稱：「我尊重你」並停手。

案件編號：HCCC 238/2023