香港被指內地化　當局冀辦更多活動保持國際化

有議員早前形容香港內地化，正失去獨有優勢。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日(30日)回應時表示，強調香港仍然保持國際城市地位，並維持一國兩制，港府亦積極打造香港，成為中外文化藝術交流中心，讓西方及其他國家文化在香港發展。他又指，維持國際化是文體旅局的工作，例如國際球星美斯便於本周抵港，期望可舉辦更多活動保持國際化。

楊潤雄今於電台節目提到，自香港恢復開關後，當局已積極將世界各地的文化藝術盛事帶進香港，僅今年上半年便有80多項盛事舉行。他稱，以往海外主辦方來港舉辦活動，需要通過數個政府部門花時間聯絡，但盛世統籌協調組成立後，旅遊發展局將負責對外聯絡。

楊潤雄又指，當局亦會主動出擊，爭取盛事及表演項目落戶香港，例如由文化藝術盛事委員會牽頭推動的國際時裝品牌Dior時裝展。他表示，不少品牌因香港國際化的地位，考慮來港舉辦活動，但主辦方或不清楚負責部門、申請流程，及人流管制措施等。他強調，政府會盡量提供協助，讓對方感受到支持。

談到場地問題，楊潤雄提到，現時本港的場地以容納1萬多至2萬人為主，例如中環海濱、紅磡體育館、香港會議展覽中心及亞洲國際博覽館等，香港大球場雖然可容納4萬人，惟屬露天場地。他提到，啟德體育園將於年底落成，其中一個場館可容納5萬人，更屬全天候場館，而園方亦有計劃爭取體育項目及各類表演來港舉行。